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25 минут назад

Французский владелец Росбанка продал его российской компании

Lenta.ru

Французская финансовая группа Societe Generale продала Росбанк и свой страховой бизнес в России инвестиционной компании миллиардера Владимира Потанина «Интеррос», пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Французский владелец Росбанка продал его российской компании
Фото: ТАССТАСС

«Societe Generale объявляет о завершении сделки по продаже Росбанка и его дочерних страховых компаний в России компании Interros Capital», — указано в пресс-релизе.

Бывший владелец Росбанка выйдет из его активов во втором квартале 2022 года с учетом изменения курса валют с момента объявления о сделке 11 апреля 2022 года.

О том, что кредитная организация перейдет «Интерросу», стало известно 11 апреля. Тогда Societe Generale подчеркнула, что Росбанк останется ее привилегированным партнером в России.

По данным Bloomberg, из-за кризиса на Украине европейские банки понесли по меньшей мере 7 миллиардов долларов убытков. Потери Societe Generale оказались наибольшими — уход с российского рынка стоил компании 3,7 миллиарда долларов. UniCredit — один из европейских банков с большим присутствием в России — заявил, что получил ущерб в размере 2 миллиардов долларов.

Компании,Владимир Потанин,Росбанк,
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