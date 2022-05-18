Французский владелец Росбанка продал его российской компании

Французская финансовая группа Societe Generale продала Росбанк и свой страховой бизнес в России инвестиционной компании миллиардера Владимира Потанина «Интеррос», пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

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«Societe Generale объявляет о завершении сделки по продаже Росбанка и его дочерних страховых компаний в России компании Interros Capital», — указано в пресс-релизе.

Бывший владелец Росбанка выйдет из его активов во втором квартале 2022 года с учетом изменения курса валют с момента объявления о сделке 11 апреля 2022 года.

О том, что кредитная организация перейдет «Интерросу», стало известно 11 апреля. Тогда Societe Generale подчеркнула, что Росбанк останется ее привилегированным партнером в России.