«Санта Бремор» приостановила поставки семги в Россию

Белорусская компания «Санта Бремор» приостановила поставки в Россию семги под брендом «Русское море». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Председатель Рыбного союза Александр Панин объяснил изданию, что белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в Россию запрещен продуктовым эмбарго 2014 года. После начала спецоперации на Украине этот канал оказался закрыт.

12 апреля Белоруссия в целях защиты внутреннего рынка ввела ограничения на вывоз отдельных видов продовольственных товаров. Вывозить за пределы ЕАЭС (кроме Белоруссии в него входят Россия, Армения, Казахстан и Киргизия) можно до одного килограмма муки, сахара, соли, макарон и растительного масла. Консервы мясные, молочные и рыбные (за исключением консервов для детского питания) — до трех банок.