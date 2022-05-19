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1 час назад

«Санта Бремор» приостановила поставки семги в Россию

Lenta.ru

Белорусская компания «Санта Бремор» приостановила поставки в Россию семги под брендом «Русское море». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Санта Бремор» приостановила поставки семги в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Председатель Рыбного союза Александр Панин объяснил изданию, что белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в Россию запрещен продуктовым эмбарго 2014 года. После начала спецоперации на Украине этот канал оказался закрыт.

12 апреля Белоруссия в целях защиты внутреннего рынка ввела ограничения на вывоз отдельных видов продовольственных товаров. Вывозить за пределы ЕАЭС (кроме Белоруссии в него входят Россия, Армения, Казахстан и Киргизия) можно до одного килограмма муки, сахара, соли, макарон и растительного масла. Консервы мясные, молочные и рыбные (за исключением консервов для детского питания) — до трех банок.

Ранее экономист Егор Клопенко рассказал, какой станет жизнь в России, если поставки продовольствия из-за рубежа полностью прекратятся. Он напомнил, что Россия является лидером по производству зерна. Кроме того, страна самостоятельно обеспечивает себя семью стратегически важными продуктами. Среди них яйца, картофель, овощи, сахар, растительное масло и рыба.

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