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37 минут назад

Бизнес McDonald's в России может перейти одному из франчайзи

Газета.Ruиещё 3

Российский бизнес McDonald's в России, предположительно, купит один из крупнейших франчайзи, продолжающих деятельность внутри страны. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники в отрасли.

Названы претенденты на бизнес McDonald's в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двое из собеседников издания считают, что вероятным покупателем станет компания «СПП».

Третий источник не исключил, что организация «ГиД» выступит в роли потенциального покупателя популярного заведения.

По словам одного из собеседников The Bell, о сделке может быть объявлено уже 19 мая.

Официального подтверждения информации, кто рассматривает возможность покупки бизнес McDonald's в РФ, сейчас нет. Также нет сведений о проводимых переговорах касательно будущего американской сети, прекратившей работу в России.

16 мая ТАСС со ссылкой на источник в компании сообщил, что американская компания McDonald's рассчитывает возобновить работу в России под новым брендом.

Официально компания приостановила работу в России 14 марта.

Компании,
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