В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах

Крупнейшая на российском рынке сеть «Синема Парк / Формула Кино» закрыла два кинотеатра в торговых центрах (ТЦ) Москвы. Об этом рассказала газета «Известия». В компании рассказали, что ведут переговоры по условиям аренды во всех городах присутствия. Ранее представители российских сетей кинотеатров предупреждали о закрытии части площадок. Они также просили поддержки у государства.

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По данным издания, закрылись залы, которые находились в столичных ТЦ «Ладога» и «Глобал сити». Один перестал работать ещё в марте, другой — в апреле. Всего у «Синема Парк / Формула Кино» 76 кинотеатров, из них 23 — в России.

В компании рассказали, что из-за падающей выручки она начала переговоры с арендодателями по условиям аренды во всех городах. Там подчеркнули, что закрытие кинотеатра — это крайний шаг, если площадка станет убыточной.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, что торговым центрам невыгодно, чтобы закрывались кинотеатры, потому что они в том числе влияют на трафик. Владельцы моллов готовятся судиться из-за расторжения контрактов.

На российский прокат негативно повлиял уход из России крупных зарубежных киностудий после начала военной операции на Украине. В апреле обороты кинотеатров упали на 43% год в годовом выражении.

Ассоциация владельцев кинотеатров предупреждала, что к лету закроется половина кинозалов в стране. Представители российских сетей кинотеатров подтверждали, что собираются закрыть часть убыточных кинозалов, чтобы спасти другие площадки.