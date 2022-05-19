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42 минуты назад

«Боржоми» захотели передать правительству Грузии

Lenta.ruиещё 3

Производитель минеральной воды «Боржоми» захотел безвозмездно передать бизнес правительству Грузии. Об этом говорится в сообщении компании IDS Borjomi International, которое приводит Forbes.

«Боржоми» безвозмездно перейдет правительству Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После переговоров с грузинскими властями компания сделала официальное предложение о передаче контрольной доли своих акций, принадлежащих частному финансово-инвестиционному консорциуму «Альфа-Групп», ранее попавшему под санкции ЕС. После этого производитель «Боржоми» надеется продолжить полноценную деятельность.

«Уверены, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение, которое поможет группе восстановить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков», — подчеркнул представитель акционеров «Альфа-Групп» в совете директоров компании Элхан Алназаров.

В конце апреля сообщалось, что компания «Боржоми» приостановила работу из-за финансовых трудностей, вызванных ситуацией на Украине. В фирме заявили, что к сложностям с реализацией продукции добавился ограниченный доступ к банковским счетам.

В марте 2022 года эстонские торговые сети решили убрать минеральную воду «Боржоми» с прилавков из-за того, что владельцем является российская компания. Альфа-банк, который входит в «Альфа-Групп», попал под санкции ЕС в феврале.

Компании,Альфа-банк,ЕС,
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