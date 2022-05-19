Раскрыты подробности покупки Росбанка и «Тинькофф»

Компания «Интеррос», купив в апреле Росбанк и 35%-ную долю в «Тинькофф банке», не строит планов относительно новых приобретений в банковской сфере. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» основной владелец «Интерроса» Владимир Потанин.
«Интеррос» также не собирается наращивать долю в головной компании «Тинькофф банка» и объединять его с Росбанком, поскольку не видит между этими банками синергии. Допускается привлечение менеджментом «Тинькофф банка» партнеров для развития бизнеса и открытия новых рынков, указал Потанин.
По его словам, инициатива как в сделке по покупке Росбанка, так и с выкупом доли в TCS Group, исходила от продавца.
«Не мы первые выходили с такого рода предложениями», - указал он.
На переговорах между основателем банка Олегом Тиньковым и Владимиром Потаниным вопрос цены сделки не обсуждался, поскольку, по словам последнего, самого Тинькова интересовало сохранение бизнеса банка, его устойчивости и обязательств перед клиентами.
«О цене мы с основателем банка не разговаривали вообще. Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим критериям, и диалог был в основном об этом», - указал Потанин.
Накануне стало известно, что французская финансовая компания Societe Generale закрыла сделку по продаже своего российского актива «Росбанк» «Интерросу» Владимира Потанина.
11 апреля сообщалось, что Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка.