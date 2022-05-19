Потанин поспорил с Тиньковым о цене его доли в «Тинькофф»

Предприниматель Владимир Потанин сообщил о «сотнях миллионов» , отданных им за долю Олега Тинькова в Тинькофф-банке. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Интерфаксу».
«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сказал Потанин.
«О цене мы с основателем банка не разговаривали вообще. Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим критериям, и диалог был в основном об этом», — рассказал Потанин.
28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина сообщил о приобретении 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Стороны не раскрыли сумму сделки, однако Олег Тиньков заявлял, что относительно справедливой фундаментальной стоимости актива расстался с ним «за копейки».
По информации издания «Коммерсантъ», сумма сделки могла составить $300 млн.