Надежд в нынешних условиях на запуск проекта "Северный поток - 2" нет, но его инфраструктура готова и какое-то время будет находиться в рабочем состоянии. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчивым и бесперспективным возлагать какие-то надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, и прежде всего, наверное, Германии", - отметил он, говоря о перспективах запуска газопровода.

Тем не менее, указал представитель Кремля, "инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря".

Страны Европы будут нуждаться в проекте "Северный поток - 2", что бы они ни говорили, считает Песков. "Это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, что бы она ни говорила", - отметил он, говоря о перспективах запуска газопровода.

О проекте

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.

Газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на исполнительного директора фирмы Маттиаса Варнига в конце марта сообщала, что Nord Stream 2 AG намерена подать заявление о банкротстве. В самой компании не подтверждали сообщения о начале процедуры банкротства и заявляли, что только лишь проинформировали власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом.