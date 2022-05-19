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1 час назад

Песков заявил, что в текущих условиях надежд на запуск "Северного потока - 2" нет

ТАССиещё 7

Надежд в нынешних условиях на запуск проекта "Северный поток - 2" нет, но его инфраструктура готова и какое-то время будет находиться в рабочем состоянии. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчивым и бесперспективным возлагать какие-то надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, и прежде всего, наверное, Германии", - отметил он, говоря о перспективах запуска газопровода.

Тем не менее, указал представитель Кремля, "инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря".

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Страны Европы будут нуждаться в проекте "Северный поток - 2", что бы они ни говорили, считает Песков. "Это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, что бы она ни говорила", - отметил он, говоря о перспективах запуска газопровода.

О проекте

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.

Газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на исполнительного директора фирмы Маттиаса Варнига в конце марта сообщала, что Nord Stream 2 AG намерена подать заявление о банкротстве. В самой компании не подтверждали сообщения о начале процедуры банкротства и заявляли, что только лишь проинформировали власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

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