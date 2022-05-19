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41 минуту назад

Сбербанк вышел из состава акционеров некоторых компаний экосистемы

ТАССиещё 4

Сбербанк вышел из состава ряда компаний, входящих в периметр его экосистемы. Владельцем сервисов "Звук", Okko, "Okko Спорт", SberCloud, группы компаний ЦРТ и IТ-компании "Эвотор" значится АО "Новые возможности". Такая информация следует из базы данных ЕГРЮЛ.

Сбербанк вышел из состава акционеров некоторых компаний экосистемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ЕГРЮЛ, АО "Новые возможности" в настоящий момент является акционером аудиосервиса "Звук", мультимедийных сервисов Okko и "Okko Спорт", группы компаний ЦРТ, IТ-компании "Эвотор" и облачного сервиса SberCloud. ООО "Цифровые активы" "Сбера" больше не числится в списке учредителей указанных компаний.

По данным реестра, учредителем АО "Новые возможности" выступает физическое лицо. Сведения о компании были внесены в ЕРГЮЛ 24 марта 2022 года.

В Сбербанке в свою очередь отметили, что в рамках актуализации стратегии компания пересматривает свое акционерное участие в ряде активов.

"В настоящий момент "Сбер" не является акционером компаний "Звук", Okko, "Okko Спорт", SberCloud , ЦРТ и "Эвотор". Сделка совершена на рыночных условиях. "Сбер" сохранит партнерские отношения с данными компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей", - сообщили ТАСС в Сбербанке.

В компаниях "Звук", Okko, "Okko Спорт", SberCloud, ЦРТ и "Эвотор" ТАСС также подтвердили смену основного акционера.

Компании,Сбербанк России,
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