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1 час назад

Известные польские бренды возобновят работу в России

Никита Бородкин

Польский ретейлер LPP Group сообщил, что магазины Reserved и House в России будут открыты в ближайшие выходные. Как пишет ТАСС, организация продала свое российское подразделение.

Известные польские бренды возобновят работу в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — говорится в сообщении.

Московский офис уточнил, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании.

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Напомним, что ретейлеру LPP Group принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. После начала спецоперации на Украине компания остановила поставки продукции в РФ, отказалась от новых инвестиций и закрыла магазины.

Компании,
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