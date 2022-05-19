Известные польские бренды возобновят работу в России

Польский ретейлер LPP Group сообщил, что магазины Reserved и House в России будут открыты в ближайшие выходные. Как пишет ТАСС, организация продала свое российское подразделение.

«Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — говорится в сообщении.

Московский офис уточнил, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании.