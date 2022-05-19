Harley-Davidson приостановила выпуск мотоциклов

Американская компания Harley-Davidson приостановила сборку и поставки всех мотоциклов. Как сообщает компания на своем сайте, приостановка не затронет только мотоциклы линейки LiveWire, которые оснащены электроприводом.
Как пояснили в Harley-Davidson, решение приостановить производство — мера предосторожности. Его приняли после того, как 17 мая сторонний поставщик передал компании информацию, которая касается соответствия регуляторным требованиям относительно запчастей.
Напомним, что Harley-Davidson в числе других автопроизводителей приостановил поставки продукции в Россию из-за начала военной операции на Украине. Аналогичный шаг предприняли компании BMW, Ford, General Motors, Volvo и Volkswagen.
Ранее российский «АвтоВАЗ» продлил простой ряда сотрудников еще на неделю — с 23 по 27 мая. Завод находится в простое с начала мая.