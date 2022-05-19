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59 минут назад

Harley-Davidson приостановила выпуск мотоциклов

Никита Бородкин

Американская компания Harley-Davidson приостановила сборку и поставки всех мотоциклов. Как сообщает компания на своем сайте, приостановка не затронет только мотоциклы линейки LiveWire, которые оснащены электроприводом.

Harley-Davidson приостановила выпуск мотоциклов
Фото: ReutersReuters

Как пояснили в Harley-Davidson, решение приостановить производство — мера предосторожности. Его приняли после того, как 17 мая сторонний поставщик передал компании информацию, которая касается соответствия регуляторным требованиям относительно запчастей.

Напомним, что Harley-Davidson в числе других автопроизводителей приостановил поставки продукции в Россию из-за начала военной операции на Украине. Аналогичный шаг предприняли компании BMW, Ford, General Motors, Volvo и Volkswagen.

Ранее российский «АвтоВАЗ» продлил простой ряда сотрудников еще на неделю — с 23 по 27 мая. Завод находится в простое с начала мая.

Компании,Ford,General Motors,Автоваз,
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