Крупная швейцарская компания продаст свой бизнес в России

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance сообщила о продаже своего бизнеса в России группе российских предпринимателей и о прекращении деятельности в РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании в пятницу.
"Zurich Insurance Group (Zurich) договорилась о продаже своего бизнеса в России 11 членам команды подразделения. Под новым руководством компания будет работать независимо под новым брендом, а [компания] Zurich более не будет заниматься коммерческой деятельностью в России", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению, сделка о продаже компании должна быть одобрена соответствующими регулирующими органами.
В марте компания сообщила, что отказалась от использования логотипа с латинской буквой Z в социальных сетях.