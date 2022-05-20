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40 минут назад

Zurich Insurance продаст свой бизнес в России

ТАССиещё 5

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance сообщила о продаже своего бизнеса в России группе российских предпринимателей и о прекращении деятельности в РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании в пятницу.

Крупная швейцарская компания продаст свой бизнес в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Zurich Insurance Group (Zurich) договорилась о продаже своего бизнеса в России 11 членам команды подразделения. Под новым руководством компания будет работать независимо под новым брендом, а [компания] Zurich более не будет заниматься коммерческой деятельностью в России", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, сделка о продаже компании должна быть одобрена соответствующими регулирующими органами.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

В марте компания сообщила, что отказалась от использования логотипа с латинской буквой Z в социальных сетях.

Компании,Владимир Путин,
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