Крупная швейцарская компания продаст свой бизнес в России

"Zurich Insurance Group (Zurich) договорилась о продаже своего бизнеса в России 11 членам команды подразделения. Под новым руководством компания будет работать независимо под новым брендом, а [компания] Zurich более не будет заниматься коммерческой деятельностью в России", - говорится в сообщении.