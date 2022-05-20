Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
42 минуты назад

Стало известно о возможном возобновлении работы Zara в РФ

Лера Букина

Магазины Zara могут открыться в России под новым брендом. Он будет созвучен с реальным названием. Об этом «Известиям» заявил источник на потребительском рынке.

Стало известно о возможном возобновлении работы Zara в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, руководство компании обсуждает возврат к торговле, но через партнера в РФ или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

«Как и в случае с McDonalds и Pandora бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской», — указал собеседник издания.

По словам другого источника, Zara допускает продажу бизнеса партнеру. Отмечается, что у компании их не так много. По словам собеседника издания, в случае заключения сделки ретейлер будет вынужден менять название.

Ранее, 21 апреля, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что Ikea и Inditex (материнский холдинг, который включает Zara) готовы вернуться в страну после решения логистических проблем.

Позднее он заявил, что H&M и Zara не должны находиться в перечне системообразующих организаций — такие предприятия пользуются государственной поддержкой в РФ.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

С середины февраля многие иностранные компании покинули российский рынок или приостановили сотрудничество из-за ситуации на Украине и санкций на ее фоне. В то же время некоторые из этих компаний заявили о продаже бизнеса в РФ.

18 мая источник сообщил «Известиям», что

немецкая транснациональная компания по производству спортивных товаров, одежды и обуви Adidas готова вернуться в Россию. По его словам, компании предстоит решить, каким образом она может возобновить работу в РФ.

Компании,Виктор Евтухов,Владимир Путин,McDonald's,Ikea,Минпромторг,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители