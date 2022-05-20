Стало известно о возможном возобновлении работы Zara в РФ

Магазины Zara могут открыться в России под новым брендом. Он будет созвучен с реальным названием. Об этом «Известиям» заявил источник на потребительском рынке.

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По его словам, руководство компании обсуждает возврат к торговле, но через партнера в РФ или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

«Как и в случае с McDonalds и Pandora бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской», — указал собеседник издания.

По словам другого источника, Zara допускает продажу бизнеса партнеру. Отмечается, что у компании их не так много. По словам собеседника издания, в случае заключения сделки ретейлер будет вынужден менять название.

Ранее, 21 апреля, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что Ikea и Inditex (материнский холдинг, который включает Zara) готовы вернуться в страну после решения логистических проблем.

Позднее он заявил, что H&M и Zara не должны находиться в перечне системообразующих организаций — такие предприятия пользуются государственной поддержкой в РФ.

С середины февраля многие иностранные компании покинули российский рынок или приостановили сотрудничество из-за ситуации на Украине и санкций на ее фоне. В то же время некоторые из этих компаний заявили о продаже бизнеса в РФ.

18 мая источник сообщил «Известиям», что