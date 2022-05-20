Американский производитель алюминия продаст российский бизнес

Американский производитель алюминиевой продукции Arconic принял решение продать активы в России. Об этом сообщила сама компания.

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Она оценила возможные потери от продажи завода в Самаре в сумму до $500 млн. Ею был проведен тщательный анализ стратегических альтернатив с учетом ограничений ее деятельности российским правительством и продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой РФ.

«После этой проверки компания приняла решение при поддержке совета директоров продать объект в Самаре в РФ в строгом соответствии со всеми применимыми законами», - указано в сообщении.

Arconic начал деятельности в РФ в 1993 года. С 2005 года в состав компании входит предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов в России - Самарский металлургический завод, который называется «Арконик СМЗ». Предприятие занимается выпуском прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции.

Ранее финский гигант деревопереработки Stora Enso сообщил о передаче своих лесопильных заводов в России местному руководству.