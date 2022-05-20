Американский производитель алюминия продаст российский бизнес

Американский производитель алюминиевой продукции Arconic принял решение продать активы в России. Об этом сообщила сама компания.
Она оценила возможные потери от продажи завода в Самаре в сумму до $500 млн. Ею был проведен тщательный анализ стратегических альтернатив с учетом ограничений ее деятельности российским правительством и продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой РФ.
«После этой проверки компания приняла решение при поддержке совета директоров продать объект в Самаре в РФ в строгом соответствии со всеми применимыми законами», - указано в сообщении.
Arconic начал деятельности в РФ в 1993 года. С 2005 года в состав компании входит предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов в России - Самарский металлургический завод, который называется «Арконик СМЗ». Предприятие занимается выпуском прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции.
Ранее финский гигант деревопереработки Stora Enso сообщил о передаче своих лесопильных заводов в России местному руководству.
Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России.