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1 час назад

Китай выразил протест Канаде из-за запрета на Huawei и ZTE

Елена Прошина

Китай выразил решительный протест Канаде в связи с запретом использовать в стране продукцию китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет РИА Новости.

Китай выразил протест Канаде из-за запрета на Huawei и ZTE
Фото: ReutersReuters

По его словам, Пекин намерен принять все необходимые меры для защиты законных прав китайских предприятий.

«Канада, не имея каких-либо неоспоримых доказательств, отстранила китайские компании под предлогом национальной безопасности. Такие действия нарушают экономические законы и правила свободной торговли, а также в серьезной степени подрывают законные права и интересы китайских компаний», - заявил Вэньбинь.

Ранее министр по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна запрещает использование продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Он уточнил, что такое решение было принято после тщательного изучения вопроса. По его словам, канадские компании, которые уже используют оборудование Huawei и ZTE, должны будут его удалить.

Компании,Ван Вэньбинь,
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