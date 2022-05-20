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1 час назад

Стало известно о возобновлении работы Reserved и Cropp в Москве

Лера Букина

Магазины одежды брендов Reserved и Cropp, которые принадлежат польскому ретейлеру LPP, возобновляют работу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно о возобновлении работы Reserved и Cropp в Москве
Фото: ТАССТАСС

Накануне, 19 мая, сообщалось, что магазины одежды брендов Reserved и Cropp откроются в России в ближайшие выходные. LPP владеет также магазинами House, Mohito и Sinsay.

Как сегодня сообщили СМИ, Reserved и Cropp начнут работать в России под новыми брендами — RE и CR.

Компания решила продать свое российское подразделение китайскому консорциуму. В рамках сделки покупатель не получит права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.

29 марта LPP объявила о закрытии всех своих магазинов в России. Ранее компания полностью приостановила поставку грузов в Россию, а также все инвестиции и прекратила онлайн-продажи своих брендов.

После начала спецоперации РФ на Украине

иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

Компании,
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