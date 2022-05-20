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1 час назад

Рецептуру блюд McDonald's могут сохранить после продажи

Алиса Селезнёва

Рецептура блюд McDonald's может сохраниться в ресторанах российского подразделения и после их продажи и ребрендинга. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, пишет ТАСС.

Рецептуру блюд McDonald's могут сохранить после продажи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы [эта система] с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала», - пояснил он.

В марте сеть McDonald's, проработавшая в России более 30 лет, сообщила о временном закрытии 850 ресторанов. А 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка на фоне спецоперации России на Украине и начале продажи своего бизнеса в стране.

Компания намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's. По условиям сделки, Александр Говор покупает все рестораны McDonald's в России и в дальнейшем будет развивать их под новым брендом.

Говор сотрудничает с McDonald's с 2015 года. Он открыл по франшизе 25 ресторанов под брендом McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Компании,Александр Говор,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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