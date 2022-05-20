"Уйти нельзя остаться": какие компании возвращаются в Россию

В начале весны 2022 года зарубежные компании начали массово приостанавливать работу в России. Многие из них ушли с российского рынка под давлением или из-за проблем с логистикой. Россия - слишком заманчивая и важная площадка для многих мировых брендов, потому многие из них действительно ищут возможности возобновить поставки в Россию.

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Какие компании не планируют возвращаться в Россию

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Что касается компаний, которые не планируют возобновлять работу на российском рынке, то такие тоже есть. В этот список входят и такие гиганты в IT-сфере, как Microsoft, IBM, Adobe. Корпорации прекратили работу с Россией по своим идеологическим соображениям, однако пообещали продолжать поддержку своих товаров как минимум в школах и больницах. Хоть компании и настроены довольно решительно, многие эксперты убеждены, что рано или поздно и эти корпорации вернутся на российский рынок.

Какие компании уже вернулись на российский рынок или планируют это сделать

Так уже сделали несколько крупных производителей - свою работу в России уже возобновили немецкая компания «Continental» (завод возобновил производство покрышек) и канадская компания «Colliers International», сменившая предварительно название бренда на «Nikoliers». Помимо этого, такие популярные магазины одежды и обуви, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho и Uterque, принадлежащие холдингу Inditex, заявили, что не намерены прекращать работу в России, а пока лишь временно приостановили свою деятельность. В сети не так давно появлялись новости об открытии вышеперечисленных магазинов к 30 апреля, однако в Inditex эту информацию опровергли, уточнив, что эти заявления были сделаны не представителями компании и точные сроки возвращения на российский рынок они назвать пока не могут. В Россию также планируют вернуться японская сеть магазинов одежды Uniqlo (предполагается, что это случится в августе 2022 года), и кинокомпания Warner Bros., однако даты и условия возвращения пока неясны.

Один из самых частых вопросов российских потребителей касается гипермаркета IKEA. Однако информации о том, когда шведская компания возобновит свою работу на территории России, пока нет. Но известно, что все сотрудники гипермаркетов продолжают работать и получать заработную плату до сих пор.

Компании, чье возвращение будет инициировано

В Минпромторге уже заявили о том, что товары более 200 компаний вернутся в Россию, даже если правообладатели не дадут на это своего разрешения. Такое планируется осуществить с помощью параллельного импорта. То есть нашей страной будет использоваться международный принцип «исчерпания» прав на товарный знак. Такая схема позволит перепродавать оригинальный товар в любой стране мира без одобрения правообладателя, если первая продажа уже была осуществлена. И это не будет считаться контрафактом, потому что продукция останется оригинальной, а контрафакт - это все же про поддельные товары.

Среди тех фирм, чьи поставки будут возобновлены в рамках параллельного импорта, практически все, что производят товары необходимые для комфорта и привычной жизни. В список среди прочего вошли автомобильные концерны, компании, выпускающие электронику и гаджеты, товары первой необходимости, медикаменты, парфюмерию, автозапчасти, игровые приставки, ядерные реакторы, фототехника, живые растения и деревья, бумага, ткани и прочее. Таким образом будут возобновлены поставки крупных компаний Apple, Samsung, Huawei, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, X-Box, Playstation, Tampax, O.B., Pampers, Always, Libresse, Huggies и многих других.

Какие компании вернутся под другим брендом

Некоторые компании вернутся на российский рынок благодаря смене владельца. Например, рестораны сети быстрого питания McDonalds уходят с российского рынка окончательно, так как руководство приняло решение продать все свои активы в РФ, однако после продажи другому владельцу рестораны вновь будут открыты, но под другим брендом. Пока доподлинно остается неизвестным, можно ли будет сохранить новым владельцам прежнее оригинальное меню, но уже ясно, что рабочие места за сотрудниками должны будут сохраняться минимум в течение ближайших двух лет. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов считает, что заведению все-таки удастся сохранить оригинальные рецептуры блюд.