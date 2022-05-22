В Москве возобновили работу магазины французской косметики

В Москве возобновили работу магазины косметики французской сети L'Occitane, которая в апреле заявила о закрытии бизнеса в России из-за проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

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В торговых центрах города открылись точки под названием «Л'Окситан». Французский бренд продал свое российское подразделение.

20 мая сообщалось, что вернувшиеся в Россию бренды Reserved и Cropp, которыми владел польский ретейлер одежды LPP, сменят свои названия. Магазины переименовали в буквенные сочетания: Reserved — RE, Cropp — CR, Sinsay — CUH, House — XC. Они уже открылись в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.