Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Магазины косметики французской сети L'Occitane открылись в Москве

Lenta.ruиещё 1

В Москве возобновили работу магазины косметики французской сети L'Occitane, которая в апреле заявила о закрытии бизнеса в России из-за проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

В Москве возобновили работу магазины французской косметики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В торговых центрах города открылись точки под названием «Л'Окситан». Французский бренд продал свое российское подразделение.

20 мая сообщалось, что вернувшиеся в Россию бренды Reserved и Cropp, которыми владел польский ретейлер одежды LPP, сменят свои названия. Магазины переименовали в буквенные сочетания: Reserved — RE, Cropp — CR, Sinsay — CUH, House — XC. Они уже открылись в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Возвращение марок произойдет на фоне продажи российского подразделения польским акционерным обществом. «Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — указано в заявлении.

Компании,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители