СМИ: вице-губернатор Санкт-Петербурга может возглавить «АвтоВАЗ»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов уходит со своего поста и может возглавить «АвтоВАЗ». Об этом со ссылкой на источник в транспортной сфере сообщает РИА Новости.

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«Да, Максим Юрьевич Соколов уходит с должности вице-губернатора города. Его могут назначить главой «АвтоВАЗа», - пояснил он.

16 мая стало известно, что российские активы группы Renault, включая долю французского концерна в «АвтоВАЗе», перешли в государственную собственность. Так, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», а остальная часть ценных бумаг концерна останется у «Ростеха».