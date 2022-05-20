Магазины группы LPP откроются в России под новыми названиями

Магазины, принадлежавшие ретейлеру LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), откроются в России в ближайшее время под новыми названиями. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, магазины брендов, ранее принадлежащие польскому производителю одежды LPP Group, в России выкупил китайский консорциум. В сделку не вошли права на использование товарных знаков и брендов, поэтому в ближайшее время у площадок сменят вывески с логотипами. Магазин Reserved переименуют в буквенное сочетание — RE, Cropp — CR, Sinsay — CUH, House — XC, Mohito — М.
Отмечается, что в первую очередь точки откроются в тех торговых центрах, с которыми в период временной приостановки их деятельности были достигнуты приемлемые условия по аренде. Магазины начнут свою работу 21-22 мая.