«Газпром» пообещал судиться с Финляндией

Дочерняя компания «Газпрома», «Газпром экспорт» пообещала отстаивать свои интересы в арбитражном суде в споре с Финляндией, которая отказалась платить за поставляемый газ рублями, пишет РБК.

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«"Газпром экспорт" будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами», — говорится в заявлении компании.

Также уточняется, что до конца рабочего дня 20 мая оплата за поставленный в апреле газ не поступила. В связи с этим дальнейшие поставки приостанавливаются.

Об отказе платить в соответствии с представленной Россией схемой финская компания Gasum заявила 17 мая. При этом она передала контракт с «Газпромом» в арбитражный суд.