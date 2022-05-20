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1 час назад

Австрийская OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке

Елена Прошина

Австрийская энергетическая компания OMV подтвердила открытие рублевого счета в Газпромбанке для оплаты российского газа. Об этом «РБК» сообщили в компании.

Австрийская компания открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты газа
Фото: ReutersReuters

«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», — рассказали в компании, отметив, что платежи по-прежнему «выражаются в евро».

Ранее ЕС предложил импортерам газа решение, позволяющее не нарушать антироссийские санкции и выполнять требование президента РФ Владимира Путина об оплате топлива в рублях. Оно заключается в том, чтобы компании сделали четкое заявление о том, что при оплате в евро или долларах по существующим контрактам они считают свои обязательства выполненными.

Также о решении оплачивать газ из России через счета Газпромбанке уже объявляли немецкая VNG и итальянская Eni.

Компании,Владимир Путин,Газпромбанк,ЕС,
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