Австрийская компания открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты газа

«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», — рассказали в компании, отметив, что платежи по-прежнему «выражаются в евро».

Ранее ЕС предложил импортерам газа решение, позволяющее не нарушать антироссийские санкции и выполнять требование президента РФ Владимира Путина об оплате топлива в рублях. Оно заключается в том, чтобы компании сделали четкое заявление о том, что при оплате в евро или долларах по существующим контрактам они считают свои обязательства выполненными.