"Газпром" сделал заявление о прекращении поставок газа в Финляндию

Компания "Газпром" подтвердила полную остановку поставок газа в субботу финской государственной энергетической компании Gasum из-за неоплаты в рублях. Об этом говорится в сообщении холдинга.
"Газпром" полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 года", - сказано в сообщении.
В 2021 году "Газпром экспорт" поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии, отмечает "Газпром".