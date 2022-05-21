"Газпром" сделал заявление о прекращении поставок газа в Финляндию

"Газпром" полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 года", - сказано в сообщении.