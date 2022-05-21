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1 час назад

"Газпром" подтвердил полную остановку поставок газа в Финляндию из-за неоплаты

ТАСС

Компания "Газпром" подтвердила полную остановку поставок газа в субботу финской государственной энергетической компании Gasum из-за неоплаты в рублях. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" сделал заявление о прекращении поставок газа в Финляндию
Фото: ТАССТАСС

"Газпром" полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 года", - сказано в сообщении.

В 2021 году "Газпром экспорт" поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии, отмечает "Газпром".

Компании,Газпром,
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