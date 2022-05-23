«Тинькофф Банк» запустил свой вариант Google Pay

«Тинькофф банк» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, позволяющий совершать покупки без ввода данных карты и СМС-кода. Как сообщается на сайте банка, пока с помощью сервиса можно совершать только онлайн-покупки.

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Расплачиваться в интернет-магазинах с помощью Tinkoff Pay могут все клиенты банка, у которых есть мобильное приложение.

Для использования сервиса нужно нажать на кнопку Tinkoff Pay в способах оплаты, указанных на сайте. После этого автоматически откроется приложение банка.

«На данный момент оплатить что-либо с помощью Tinkoff Pay можно только онлайн. О запуске оплаты в офлайн-магазинах оповестим отдельно, следите за новостями», - подчеркнули в банке.

Оплата через Tinkoff Pay происходит в банковском приложении, данные карты никуда не передаются, заявили в «Тинькофф».

Расплачиваться с помощью Tinkoff Pay можно в более чем 30 тысячах интернет-магазинов. В банке заявили, что их список будет пополняться каждый день.

Аналоги сервисов Apple Pay и Google Pay есть у нескольких российских банков. Летом 2020 года Сбербанк запустил систему платежей SberPay, позволяющую расплачиваться с помощью приложения «Сбербанк онлайн».