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1 час назад

Starbucks ликвидирует юрлицо в России

Лера Букина

Американская компания Starbucks приняла решение ликвидировать юрлицо в России «Кофе Сирена». Об этом сообщает «Коммерсант».

Starbucks ликвидирует юрлицо в России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что руководство сократит сотрудников в течение трех месяцев.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщила, что сеть Levi Strauss & Co приняла решение окончательно уйти с российского рынка после 29 лет работы. Сейчас поставки товаров в РФ остановлены. Отмечается, что компания находится в поисках покупателей своих активов. Собеседники издания подчеркивают, что нереализованные партии товаров распродадут через другие магазины. Согласно неподтвержденным данным, покупателем магазинов Levi's станет турецкая компания Fiba Holding A.S, развивающая на территории России бренды Gap, Marks&Spencer и Banana Republic.

Стало известно новое название McDonald’s в России

После начала спецоперации РФ на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

Компании,Starbucks,Коммерсант,
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