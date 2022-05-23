Starbucks ликвидирует юрлицо в России

Американская компания Starbucks приняла решение ликвидировать юрлицо в России «Кофе Сирена». Об этом сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что руководство сократит сотрудников в течение трех месяцев.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщила, что сеть Levi Strauss & Co приняла решение окончательно уйти с российского рынка после 29 лет работы. Сейчас поставки товаров в РФ остановлены. Отмечается, что компания находится в поисках покупателей своих активов. Собеседники издания подчеркивают, что нереализованные партии товаров распродадут через другие магазины. Согласно неподтвержденным данным, покупателем магазинов Levi's станет турецкая компания Fiba Holding A.S, развивающая на территории России бренды Gap, Marks&Spencer и Banana Republic.