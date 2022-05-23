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1 час назад

Испанский нефтяной гигант продал российские активы

Секрет Фирмы

Крупнейшая нефтегазовая компания в Испании Repsol закрыла сделку по продаже долей в российских проектах. Речь идёт об активах «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео» в Ханты-Мансийском автономном округе. Их купили «Газпром нефть» и её дочерняя компания. Данные представлены в Едином государственном реестре юридических лиц. Испанская компания владела 68% в «Евротэк-Югре» и 50,01% — в «АСБ Гео».

Испанский нефтяной гигант продал российские активы
Фото: ReutersReuters

21 января 2022 года акционером предприятия «Евротэк-Югра» стала «дочка» «Газпрома» «Газпромнефть сервис». Владельцами «АСБ Гео» на паритетной основе теперь стали «Газпром нефть» и «Газпромнефть сервис». Изменения произошли 17 февраля.

О планах Repsol уйти из России стало известно ещё в конце декабря. Компания решила покинуть РФ на фоне изменения своей глобальной стратегии. Нефтяной гигант был крупным инвестором в российский топливно-энергетический комплекс.

У «Евротэк-Югры» есть шесть лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу в Ханты-Мансийском автономном округе. «АСБ Гео» владеет лицензией на геологическое изучение участка «Карабашский-10» в том же регионе.

Ранее «Секрет» писал, что норвежская нефтегазовая группа Equinor потеряла более миллиарда долларов из-за выхода из совместных предприятий в России.

Компании,Газпромнефть,Газпром,
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