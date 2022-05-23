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1 час назад

Раскрыта судьба желтой буквы «М» с вывесок McDonald's в России

Алиса Селезнёва

Желтую букву «М» не планируется сохранить в новом бренде ресторанов McDonald's на российском рынке, вывески будут демонтированы. Об этом со ссылкой на гендиректора компании в России Олега Пароева пишет ТАСС.

Раскрыта судьба желтой буквы «М» с вывесок McDonald's в России
Фото: ТАССТАСС

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник на ресторанном рынке сообщила, что в качестве вывески для сети ресторанов быстрого питания McDonald’s после ребрендинга могут использоваться две латинские буквы — «Mс», при этом «M» может остаться фирменной.

При этом Олег Пароев подчеркнул, что название «Mc» даже не рассматривается», как и сохранение фирменной буквы «M»

«Сохранение желтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака», - пояснил Пароев.

По его словам, старые вывески будут демонтированы и «новое предприятие не может работать под старым брендом».

В марте сеть McDonald's, проработавшая в России более 30 лет, сообщила о временном закрытии 850 ресторанов. А 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка на фоне спецоперации России на Украине. McDonald’s продает свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

Компании,Александр Говор,
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