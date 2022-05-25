МТС разогнала сеть в Москве до 800 Мбит/с

МТС разогнала скорость на действующей сети Московского региона до уровня скоростей сетей пятого поколения — 800 Мбит/с стали доступны абонентам оператора благодаря объединению всех пяти задействованных на сети компании частотных диапазонов стандарта LTE. МТС планирует агрегировать все доступные LTE-диапазоны и в других регионах России, в том числе в Башкирии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Компания расширяет полосу частот на своей радиосети после модернизации оборудования, которая проводится в регионе с осени 2020 года. В результате агрегации суммарная полоса LTE-частот на коммерческой сети в Московском метрополитене составляет 80 МГц, на остальной части модернизированной сети Московского региона — 70 МГц. Благодаря этому средняя скорость мобильного интернета на обновленных участках сети МТС выросла в Москве и области в среднем на 35% до пиковой в 800 Мбит/с с перспективой роста до 1 Гбит/с», — говорится в сообщении.
По словам директора департамента сети радиодоступа МТС Алексея Маслянкина, операторам важно использовать максимум возможностей в действующем стандарте связи, учитывая дефицит частотного ресурса сетей 4G и задержку в освоении стандарта 5G.
Агрегация частотного диапазона позволяет проводить высокоскоростные сеансы мобильного интернета без снижения качества «тяжелого» контента. Скорость, приближенная к уровню 5G, уже доступна в московской сети МТС владельцам смартфонов с поддержкой гигабитного LTE.
Объединение пяти действующих LTE-диапазонов реализовано в России впервые.
«Помимо повышения скорости мобильного интернета, агрегация позволяет оптимизировать затраты на расширение емкости сети до 20%. В наших ближайших планах — начать агрегацию всех доступных диапазонов в Северо-Западном регионе России и в Поволжье», — добавил Алексей Маслянкин.