МТС разогнала сеть в Москве до 800 Мбит/с

«Компания расширяет полосу частот на своей радиосети после модернизации оборудования, которая проводится в регионе с осени 2020 года. В результате агрегации суммарная полоса LTE-частот на коммерческой сети в Московском метрополитене составляет 80 МГц, на остальной части модернизированной сети Московского региона — 70 МГц. Благодаря этому средняя скорость мобильного интернета на обновленных участках сети МТС выросла в Москве и области в среднем на 35% до пиковой в 800 Мбит/с с перспективой роста до 1 Гбит/с», — говорится в сообщении.