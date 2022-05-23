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55 минут назад

Starbucks уходит из России

Вероника Полынина

Starbucks объявила об окончательном уходе с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Популярная сеть кофеен уходит из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Starbucks приняла решение уйти и больше не присутствовать на рынке», - говорится в сообщении.

Все 130 российских кофеен Starbucks закроются. В компании заявили, что почти 2000 работающих в России сотрудников еще полгода продолжат получать зарплаты. Сотрудникам также обещают помощь в дальнейшем трудоустройстве.

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Сеть кофеен работала в России с 2007 года, на российский рынок приходится 1% выручки компании.

Российские кофейни Starbucks закрылись 10 марта. Изначально речь шла о приостановке деятельности, а в компании заявляли, что «продолжают наблюдать за разворачивающимися трагическими событиями». 23 мая газета «Коммерсант» написала, что Starbucks приняла решение ликвидировать юрлицо в России «Кофе Сирена».

Компании,Starbucks,
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