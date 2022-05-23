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35 минут назад

Wildberries начал штрафовать за возвраты

Вероника Полынина

Клиенты крупнейшего российского маркетплейса Wildberries рассказали о массовых штрафах за возврат товаров, пишет РБК.

Wildberries начал штрафовать за возвраты
Фото: Пресс-служба Wildberries.ru/ РИА НовостиПресс-служба Wildberries.ru/ РИА Новости

Отмечается, что пользователям назначают штраф в размере 100 рублей за каждую не выкупленную вещь. По словам ряда участников сообщества Wildberries в соцсети «ВКонтакте», площадка списывает штрафы, даже если покупатель возвращает бракованный товар.

Предупреждения о том, что в случае, если потребитель откажется от заказанных товаров, площадка будет списывать по 100 рублей за каждый, некоторые пользователи начали получать около месяца назад. В сообщениях компания ссылается на ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей», согласно которой продавец должен вернуть клиенту сумму товара за исключением расходов продавца на доставку возврата от потребителя.

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В Wildberries заявили РБК, что политика возвратов не менялась в компании с 2020 года. Компания тестирует разные модели доставки клиентам с высоким и низким процентом выкупа. Для последних применяется тариф оплаты обратной логистики, пояснили в компании.

Ранее Wildberries сообщала, что тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей с показателем выкупа менее 10%.

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