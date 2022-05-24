Власти Молдавии помогли «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом»

Правительство Молдавии помогло «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом» за потребление российского газа в мае, сообщает ТАСС.
Власти страны через госкомпанию Energocom купили у «Молдовагаза» 24 500 кубометров газа, чтобы компания получила деньги для очередного платежа «Газпрому».
«С помощью Energocom мы купили газ и спасли «Молдовагаз», - сказал председатель молдавского парламента, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.
По его словам, таким способом «Молдовагаз» получила недостающие средства, а купленный газ был зарезервирован для потребления в будущем.
Гросу отметил, что дочернее предприятие «Газпрома» «Молдовагаз» «практически ничего не делает, чтобы решить проблему» задолженности. По мнению парламентария, компании «нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее», чтобы оплатить поставки топлива.
По словам Гросу, сейчас страна ищет возможности заключить контракты о поставках газа из альтернативных источников. Перед Молдавией стоит задача не зависеть от «Молдовагаза» к следующей зиме, поскольку, по словам спикера, «этой компании нельзя доверять».
«Молдовагаз» должна рассчитываться за топливо, потребленное в предыдущем месяце, и оплачивать половину законтрактованного газа в текущем месяце до 20 числа каждого месяца. Ранее компания несколько раз не исполняла платежи в срок и получала предупреждения «Газпрома» о возможной приостановке поставок.