Власти Молдавии помогли «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом»

Правительство Молдавии помогло «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом» за потребление российского газа в мае, сообщает ТАСС.

Власти страны через госкомпанию Energocom купили у «Молдовагаза» 24 500 кубометров газа, чтобы компания получила деньги для очередного платежа «Газпрому».

«С помощью Energocom мы купили газ и спасли «Молдовагаз», - сказал председатель молдавского парламента, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

По его словам, таким способом «Молдовагаз» получила недостающие средства, а купленный газ был зарезервирован для потребления в будущем.

Гросу отметил, что дочернее предприятие «Газпрома» «Молдовагаз» «практически ничего не делает, чтобы решить проблему» задолженности. По мнению парламентария, компании «нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее», чтобы оплатить поставки топлива.

По словам Гросу, сейчас страна ищет возможности заключить контракты о поставках газа из альтернативных источников. Перед Молдавией стоит задача не зависеть от «Молдовагаза» к следующей зиме, поскольку, по словам спикера, «этой компании нельзя доверять».