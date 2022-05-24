Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату газа в рублях

Болгария намерена обсудить вопрос оплаты российского газа в рублях с Еврокомиссией. Об этом сообщил министр энергетики Болгарии Александар Николов, передает ТАСС.

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«На уровне Европейской комиссии мы поднимем вопрос. Уровень солидарности и объединения по этому вопросу должен быть максимально высоким», - сказал Николов в интервью телеканалу bTV.

По его словам, в настоящий момент Еврокомиссия ясно дала понять, что оплата газа в рублях нарушает европейские санкции. На встрече будут обсуждаться возможные исключения из правил и «эффект их воздействия на систему». В первую очередь речь идет о том, следует ли различать корпорации и государственные компании, отметил Николов.

По словам министра, существующей информации по оплате газа недостаточно, поэтому Болгария ожидает дополнительных инструкций от Брюсселя.

Он также заявил, что переговоров с «Газпромом» о новом контракте на газ не ведется, так как поставки используются Россией «как политический инструмент для создания в системе стресса». Кроме того, с торговой точки зрения «Газпром» сейчас является «непредвиденным партнером».