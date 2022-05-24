«Л'Этуаль» объявила о запуске маркетплейса

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» сообщила о запуске собственного маркетплейса на базе уже существующего онлайн-магазина, передает агентство «Прайм».
«Л'Этуаль» первым среди бьюти-ритейлеров запустил маркетплейс на базе уже существующего онлайн-магазина letu.ru, который является важной частью экосистемы «Л'Этуаль». Теперь любой производитель косметических и парфюмерных товаров может стать партнером «Л'Этуаль». Для этого необходимо зарегистрироваться на маркетплейсе, пройти процедуру верификации и подтвердить сертификацию продукции», — говорится в сообщении.
В планах у компании до конца года — развивать новые модели работы с поставщиками, такие как FBS (витрина + фулфилмент) и DBS (витрина + доставка). Это должно значительно расширить ассортимент. Кроме того, меры позволят работать с большим количеством продавцов.
«В отличие от представленных в России маркетплейсов, на letu.ru можно одновременно купить и товары люксовых брендов, и лекарства, и недорогой карандаш для глаз из масс-маркета, а в дополнение к духам сразу приобрести цветы в подарок. Кроме того, у клиентов есть возможность протестировать продукты в розничных магазинах «Л'Этуаль» по всей стране и получить профессиональную консультацию», — подчеркнула гендиректор компании Татьяна Володина.
«Л'Этуаль» является одной из крупнейших российских сетей магазинов парфюмерии и косметики. Ее основали в 1997 году. В 250 городах России насчитывается 1000 магазинов.