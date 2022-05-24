Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

«Л'Этуаль» объявила о запуске маркетплейса

Лера Букина

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» сообщила о запуске собственного маркетплейса на базе уже существующего онлайн-магазина, передает агентство «Прайм».

«Л'Этуаль» объявила о запуске маркетплейса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Л'Этуаль» первым среди бьюти-ритейлеров запустил маркетплейс на базе уже существующего онлайн-магазина letu.ru, который является важной частью экосистемы «Л'Этуаль». Теперь любой производитель косметических и парфюмерных товаров может стать партнером «Л'Этуаль». Для этого необходимо зарегистрироваться на маркетплейсе, пройти процедуру верификации и подтвердить сертификацию продукции», — говорится в сообщении.

В планах у компании до конца года — развивать новые модели работы с поставщиками, такие как FBS (витрина + фулфилмент) и DBS (витрина + доставка). Это должно значительно расширить ассортимент. Кроме того, меры позволят работать с большим количеством продавцов.

«В отличие от представленных в России маркетплейсов, на letu.ru можно одновременно купить и товары люксовых брендов, и лекарства, и недорогой карандаш для глаз из масс-маркета, а в дополнение к духам сразу приобрести цветы в подарок. Кроме того, у клиентов есть возможность протестировать продукты в розничных магазинах «Л'Этуаль» по всей стране и получить профессиональную консультацию», — подчеркнула гендиректор компании Татьяна Володина.

«Л'Этуаль» является одной из крупнейших российских сетей магазинов парфюмерии и косметики. Ее основали в 1997 году. В 250 городах России насчитывается 1000 магазинов.

Компании,Татьяна Володина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители