«Л'Этуаль» объявила о запуске маркетплейса

«В отличие от представленных в России маркетплейсов, на letu.ru можно одновременно купить и товары люксовых брендов, и лекарства, и недорогой карандаш для глаз из масс-маркета, а в дополнение к духам сразу приобрести цветы в подарок. Кроме того, у клиентов есть возможность протестировать продукты в розничных магазинах «Л'Этуаль» по всей стране и получить профессиональную консультацию», — подчеркнула гендиректор компании Татьяна Володина.