Это абсолютно правомерно. Если это условия сделки - почему нет? Если мы будем смотреть юридическую сторону, то каждый имеет право, так сказать, придумывать (свои) правила... Понятно, что Wildberries установил штрафы за отказ от товара не от хорошей жизни. Но здесь надо учесть, что во всем, что связанно с логистикой онлайн, самая дорогая, технически сложная и "пьющая кровь" история - это история работы с возвратами. Вернуть непринятый товар, переупаковать его, перештрихкодировать, опять разместить на нужной полке и так далее. Не все это понимают, но это лошадиный труд. Довольно дорогая и сложная история.



Это и раньше была для Wildberries платная история, только платили за нее поставщики, владельцы товара, когда от него отказывались (покупатели). Возможно, это попытка переложить затраты с плеч поставщиков на плечи покупателей. Потому что поставщики сейчас - это очень дорогой и ценный ресурс, их пытаются защитить.



Есть огромное количество фанатов Wildberries. Наверное, кто-то откажется (от совершения покупок в интернет-магазине), кто-то обидится, но вряд ли (введение штрафа) радикально скажется на количестве покупателей. Возможно, это скажется на количестве заказанных товаров, их будут выбирать более внимательно.



Работа с возвратами - дорогая штука. Времена нынче не жирные. Все деньги берегут и считают. Поэтому понятно, чем продиктован этот шаг Wildberries.

Александр Иванов Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ)