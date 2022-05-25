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21 минуту назад

Раскрыта сумма замороженных ЕС активов россиян

Алиса Селезнёва

По данным Еврокомиссии, станы ЕС в рамках санкций заморозили активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд. Об этом со ссылкой на агентство DPA пишет ТАСС.

Раскрыта сумма замороженных ЕС активов российских бизнесменов
Фото: ТАССТАСС

После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС начали вводить антироссийские санкции. При этом, помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты. Также западные страны заморозили активы Банка России на сумму около $300 млрд.

19 апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

По информации DPA, российские предприниматели потеряли доступ к яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть менее €10 млрд. При этом к 8 апреля эта цифра составляла лишь €6,7 млрд.

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Еврокомиссия планирует представить сегодня законопроект, который позволит замороженные активы российских бизнесменов конфисковать и впоследствии использовать для восстановления Украины.

«ЕС должен перевернуть каждый камень для этого - если возможно, даже использовать российские активы, которые заморожены в ЕС», - подчеркнула председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент США Джо Байден направил Конгрессу США предложения, которые позволяют изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки. Инициатива направлена на то, чтобы «упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину».

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