Раскрыта сумма замороженных ЕС активов российских бизнесменов

По данным Еврокомиссии, станы ЕС в рамках санкций заморозили активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд. Об этом со ссылкой на агентство DPA пишет ТАСС.

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После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС начали вводить антироссийские санкции. При этом, помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты. Также западные страны заморозили активы Банка России на сумму около $300 млрд.

19 апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

По информации DPA, российские предприниматели потеряли доступ к яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть менее €10 млрд. При этом к 8 апреля эта цифра составляла лишь €6,7 млрд.

Еврокомиссия планирует представить сегодня законопроект, который позволит замороженные активы российских бизнесменов конфисковать и впоследствии использовать для восстановления Украины.

«ЕС должен перевернуть каждый камень для этого - если возможно, даже использовать российские активы, которые заморожены в ЕС», - подчеркнула председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.