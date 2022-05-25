Apple и Samsung намерены ввозить новые гаджеты в Россию

Южнокорейская Samsung и американская Apple подали заявки на документы с целью продавать свои новые гаджеты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Как пишет газета «Коммерсантъ», новые смартфоны планируют ввозить в Россию для сертификации.

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В реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации поданы заявки на регистрацию от российского подразделения Samsung Electronics. Документы заполнены на смартфон Galaxy A13 5G и на еще не анонсированные модели. Российское подразделение Apple указано заявителем в декларациях в том числе на компьютер Mac Studio и монитор Studio Display.

Сертификация и декларирование новых гаджетов для ЕАЭС позволяет ввозить гаджеты в том числе и в Россию, пояснили в «Ъ». Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков допустил, что компании рассчитывают на то, что «турбулентные события закончатся» и можно будет снова продавать технику в России. В настоящее время Apple и Samsung не поставляют свою технику в Россию.