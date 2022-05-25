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38 минут назад

Российский бизнес начал первые закупки техники по параллельному импорту

Лера Букина

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» начала в тестовом режиме закупать и продавать товары в рамках параллельного импорта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя компании.

Российский бизнес начал первые закупки техники по параллельному импорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом ритейлер не стал закупать электронику Apple, поскольку купленная в других странах техника этого производителя может не заработать в России. Это, в свою очередь, представляет серьезный риск для сети.

Источник издания подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с Ираном, где официально из-за санкций Apple не разрешила продажу фирменной электроники, но ее реализация не остановлена.

«В магазинах сети сейчас доступны смартфоны и гаджеты Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка. Мы можем удовлетворить тот спрос, который сейчас есть на рынке», — указали в компании.

Ранее первый замглавы ФТС Руслан Давыдов допустил, что Россия в будущем может рассмотреть возможность расширения параллельного импорта на все товары и бренды.

21 мая правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий «закрыть» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт. При этом нововведение будет распространяться только на товары параллельного импорта, включенные в перечень Минпромторга.

Компании,Руслан Давыдов,Минпромторг,Госдума,Apple,
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