Российский бизнес начал первые закупки техники по параллельному импорту

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» начала в тестовом режиме закупать и продавать товары в рамках параллельного импорта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя компании.
При этом ритейлер не стал закупать электронику Apple, поскольку купленная в других странах техника этого производителя может не заработать в России. Это, в свою очередь, представляет серьезный риск для сети.
Источник издания подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с Ираном, где официально из-за санкций Apple не разрешила продажу фирменной электроники, но ее реализация не остановлена.
«В магазинах сети сейчас доступны смартфоны и гаджеты Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка. Мы можем удовлетворить тот спрос, который сейчас есть на рынке», — указали в компании.
Ранее первый замглавы ФТС Руслан Давыдов допустил, что Россия в будущем может рассмотреть возможность расширения параллельного импорта на все товары и бренды.
21 мая правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий «закрыть» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт. При этом нововведение будет распространяться только на товары параллельного импорта, включенные в перечень Минпромторга.