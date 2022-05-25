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1 час назад

Лукойл закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России

Лера Букина

Компания «Лукойл» сообщила о закрытии сделки по приобретению сети АЗС Shell в России и завода смазочных материалов в Тверской области. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

«В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России - сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сделку согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

«Для нас чрезвычайно важно благополучие наших работников. В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников «Шелл Нефти» продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит Лукойлу», - заявил директор сегмента даунстрима Shell Хайберт Вигевено, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в мае «Лукойл» сообщил о подписании соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть», занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России.

В Shell оценили вероятность замены российского газа

О выходе из совместных с «Газпромом» и «Газпром нефтью» предприятий, включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум», Shell объявила в конце февраля. Она также сообщила о прекращении участия в проекте «Северный поток 2». Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.

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