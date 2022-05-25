Компания «Сады Придонья» изменила упаковку из-за санкций

«Уже скоро вы увидите на полках магазинов соки, детское питание и Nemoloko в новом минималистичном дизайне. Такой дизайн - временная и вынужденная мера. Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок», - указано в заявлении.