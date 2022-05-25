Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
35 минут назад

Компания «Сады Придонья» изменила упаковку из-за санкций

Лера Букина

Волгоградский производитель соков и детского питания «Сады Придонья» сменил дизайн упаковки. Решение обусловлено проблемами с доставкой картона, специальных лаков и красок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Уже скоро вы увидите на полках магазинов соки, детское питание и Nemoloko в новом минималистичном дизайне. Такой дизайн - временная и вынужденная мера. Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок», - указано в заявлении.

Отмечается, что благодаря использованию меньшего количества красок для дизайна упаковки компания сможет обеспечить бесперебойные поставки продукции компании в магазины.

Путин назвал санкции против РФ драйвером глобального кризиса

«Сады Придонья» является ведущим предприятием российского агропромышленного комплекса. Оно специализируется на выращивании и переработке фруктов и овощей, производстве соков и детского питания, альтернативных молочным продуктов. Производственная мощность компании составляет 1,5 тысяч тонн соковой продукции в сутки.

Компании,Видео,Владимир Путин,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители