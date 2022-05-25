Компания «Сады Придонья» изменила упаковку из-за санкций

Волгоградский производитель соков и детского питания «Сады Придонья» сменил дизайн упаковки. Решение обусловлено проблемами с доставкой картона, специальных лаков и красок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«Уже скоро вы увидите на полках магазинов соки, детское питание и Nemoloko в новом минималистичном дизайне. Такой дизайн - временная и вынужденная мера. Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок», - указано в заявлении.
Отмечается, что благодаря использованию меньшего количества красок для дизайна упаковки компания сможет обеспечить бесперебойные поставки продукции компании в магазины.
«Сады Придонья» является ведущим предприятием российского агропромышленного комплекса. Оно специализируется на выращивании и переработке фруктов и овощей, производстве соков и детского питания, альтернативных молочным продуктов. Производственная мощность компании составляет 1,5 тысяч тонн соковой продукции в сутки.