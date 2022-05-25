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29 минут назад

ФАС закрыла дело «Яндекса» о «колдунщиках»

Секрет Фирмы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила закрыть дело в отношении IT-гиганта «Яндекс» о дискриминации других сервисов в поисковой выдаче. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Дело о так называемых колдунщиках — интерактивных виджетах, которые появляются на странице результатов поиска, — начали в середине 2020 года по инициативе Wildberries, ivi, «Авито» и «Циана». Компании полагали, что таким образом «Яндекс» уводит трафик с их сайтов.

ФАС закрыла дело «Яндекса» о «колдунщиках»
Фото: секрет фирмы секрет фирмы

Сейчас компании не видят нарушений со стороны «Яндекса» и «позитивно оценивают» исход дела. Кто-то из них даже начал сотрудничать с IT-гигантом и работает над настройкой своих виджетов вверху поисковой выдачи, рассказал представитель сервиса «Авито».

«Удалось восстановить конкурентную среду в поисковой системе и раскрыть правила работы обогащённых поисковых ответов», — добавили в Wildberries.

23 сентября стало известно, что «Яндекс» и ФАС России решили уладить это дело мирным путём и позднее поисковик заключил мировое соглашение с сервисами, а также выплатил 1,5 млрд рублей в некоммерческую организацию «Российский фонд развития информационных технологий».

Компании,ФАС России,ЦИАН,Яндекс,
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