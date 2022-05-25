ФАС закрыла дело «Яндекса» о «колдунщиках»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила закрыть дело в отношении IT-гиганта «Яндекс» о дискриминации других сервисов в поисковой выдаче. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Дело о так называемых колдунщиках — интерактивных виджетах, которые появляются на странице результатов поиска, — начали в середине 2020 года по инициативе Wildberries, ivi, «Авито» и «Циана». Компании полагали, что таким образом «Яндекс» уводит трафик с их сайтов.

Фото: секрет фирмы секрет фирмы

Сейчас компании не видят нарушений со стороны «Яндекса» и «позитивно оценивают» исход дела. Кто-то из них даже начал сотрудничать с IT-гигантом и работает над настройкой своих виджетов вверху поисковой выдачи, рассказал представитель сервиса «Авито».

«Удалось восстановить конкурентную среду в поисковой системе и раскрыть правила работы обогащённых поисковых ответов», — добавили в Wildberries.