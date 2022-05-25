Названы сроки возможного возвращения «Макдоналдс» в Россию

Бренд «Макдоналдс» может вернуться на российский рынок спустя какое-то время, допустила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хагбердиева. Ее слова приводит газета «Известия». Источник издания на рынке коммерческой недвижимости уточнил, что если это и случится, то не раньше чем через три года.

Собеседник газеты указал, что скорее всего «Макдоналдс» договорился с покупателями сети об опционе на обратный выкуп компании в течение трех-пяти лет. Продажи в российской сети быстрого питания приносили компании хороший доход. В связи с этим отказ от как минимум 600 заведений по стране маловероятен.

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Об окончательном уходе из России «Макдоналдс» заявила 16 мая. Корпорация решила продать все торговые точки по стране. Уже 19 мая компания нашла покупателя, которым оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. В настоящее время сделка пока не закрыта, поскольку компания и потенциальный владелец ожидают одобрения регулирующих органов.

Западные партнеры доказали свою недоговороспособность, поэтому сидеть и надеяться, что в страну вернется, например, McDonald’s, означало бы для России "ничего не делать". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру". Текст выступления министра размещен на сайте МИД РФ.

"Убежден, что [полагаться на развитую Россией сеть партнерств в евразийском регионе] - это правильный путь. Надеяться, что вернется McDonald’s (я так грубо описываю), значит, опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они недоговороспособны", - сказал Лавров.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» может возобновить работу в России под новым брендом уже в конце июня — начале июля, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники. Отмечается, что сделка по продаже американского бизнеса уже запущена.

Открытие «Макдоналдса» в России под новым брендом ожидается в конце июня — начале июля, сделка по продаже бизнеса уже запущена, — говорится в сообщении.

19 мая стало известно, что бизнес «Макдоналдса» в России будет продан действующему лицензиату Александру Говору. Сообщалось, что он сможет управлять ресторанами под новым брендом. На данный момент предприниматель руководит работой 25 ресторанов сети, открытых по франшизе. В «Макдоналдсе» ожидают, что действующие рабочие места сохранятся минимум на два года.

По России закрылись около 850 реcторанов, в том числе и самый первый, который открылся в 1990 году на Большой Бронной в Москве. Позже стало известно, что «Мaкдоналдс» может возобновить работу в России в июне, но уже под новым брендом. Сохранятся 90% поставщиков, рабочие места и, как увeряют некоторые эксперты, даже меню.

Новый собственник российских ресторанов McDonald's, вероятно, сохранит рецептуру блюд американского фастфуда, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо для того, чтобы эта сеть с новым названием, но, я так понимаю, со старой рецептурой, уже всем известной и любимой многими российскими потребителями, чтобы она эффективно работала", - сказал он.

Он также рассказал, что сейчас для новой сети выбирается название.

"Знаю, что уже привлекаются определенные специализированные команды, которые работают над новым имиджем", - уточнил замминистра.

Виктор Евтухов подчеркнул, что, согласно договоренностям с новым собственником, новая сеть сохранит рабочие места с гарантией соблюдения ранее принятых обязательств перед сотрудниками. По его словам, с российскими ресторанами McDonald's прямо или косвенно работает более 60 тыс. человек. При этом важно, что с сетью сотрудничало много предприятий малого и среднего бизнеса.

"На McDonald's ориентированы российские производители продуктов питания. Более 90% поставщиков - наши предприятия, и много предприятий малого и среднего бизнеса", - уточнил замминистра.

Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев заявил, что фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны сети. Об этом сообщает ТАСС.

«Сохранение желтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака», — сказал он.

Пароев добавил, что вывески будут демонтированы, так как «новое предприятие не может работать под старым брендом».

Говоря о новом названии McDonald's, глава компании уточнил, что переименование в Mc «даже не рассматривается».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, в России ресторан McDonald's может сменить название на Mc. Также утверждалось, что фирменная буква «M» на вывесках может сохраниться в нынешнем виде.

Новое название сети McDonald's должно будет максимально напоминать прежнее для наилучшей идентификации среди потребителей. Об этом ТАСС сообщил председатель федерации рестораторов и отельеров России, ресторанный омбудсмен Сергей Миронов.

"Название будет именно таким, чтобы клиенты понимали, что это бывший McDonald's. Оно будет максимально похожим - насколько возможно, будет что-то подобное", - сказал Миронов.

Это связано с тем, считает Миронов, что задача новых владельцев компании - максимально все сохранить: уровень сервиса, сотрудников, технологии, при этом уйти от прежнего товарного знака.

В процессе «перерождения» известной сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» в России будут уходить от фирменного наименования, а также уйдут от названий блюд в отдельности, но сами блюда останутся теми же самыми. Такой прогноз озвучил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Будет не "Биг Мак", а "Биг Мик". Условно что-то изменят. Гамбургер - он все равно гамбургером останется. Чизбургер - чизбургером, куда он денется. Он во всем мире чизбургер, не только в "Маке"», - обозначил он.

Специалист заметил, что длительность периода организационных перестановок зависит от того, сколько за прошедшее время потеряли сотрудников. А это число значительное.

«Сеть - это всегда сотрудники. Несколько месяцев не работающие рестораны - люди устроились в другие места. Их надо возвращать. Есть еще второй вопрос, тоже сложный, - это взаимоотношения с арендодателями... Берем торговый центр: там "Мак" стоит по принципу, что это "Мак", а не кто-то еще. И ТЦ может сказать: в договоре читаем "Макдональдс" - вы не "Макдональдс". Расторжение договора, штраф, все, либо вы должны нам заплатить», - указал ресторатор.

Предстоящий процесс, по словам Миронова, требует не одного дня обсуждений, а долгих переговоров. Где-то торговые центры уберут обновленный ресторан, потому что ушел «якорь». Где-то они согласятся с новым названием и захотят изменить условия аренды.

«Этот переговорный процесс, он сложный, тяжелейший, со всеми в отдельности, и его надо будет каким-то образом проводить», - указал эксперт.

С ценовой политикой «Мака» все также непросто, однако ясно одно: она должна измениться, чтобы сохранить рентабельность. Пока неизвестно, сколько денег туда нужно и готовы вкладывать дополнительно.

«В чем преимущества "Мака"? Первое - в очень хороших льготных договорах аренды с торговыми центрами (и они могут измениться). Следующее - практически бесплатные деньги, которые приходили из-за границы. Теперь им придется работать с российскими деньгами, российскими кредитами, которые совсем другие», - обозначил омбудсмен.

Два этих преимущества, как подчеркнул ресторатор, сеть потеряет. Это однозначно повлияет на цену, хотя в настоящий момент никто не знает реальную рентабельность «Макдональдса». Пока все, что доступно, - это прогнозы.

Цены на бургеры могут вырасти в заведениях, которые заменят ушедший с российского рынка McDonald's, из-за новых условий аренды. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Раньше компании McDonald’s в торговом центре давали беспрецедентные условия захода, и он был как якорный арендатор. Сейчас у него уже нет названия McDonald’s, теперь будет другой логотип, даже представители торгового центра могут сказать, что договоренности были с McDonald’s, а не с новой компанией, теперь условия аренды будут иные, не 3%, а, к примеру, 20%. Соответственно, экономическая модель меняется, цена на бургер тоже возрастет и конкурентное преимущество вот этой новой компании пропадет", - заявил Бухаров.

Бухаров также отметил, что с, еще предстоит решить вопросы с выкупом прав и, возможно, уплатить неустойки, что также может сказаться на ценах.

По словам эксперта, ресторанный бизнес в России в целом демонстрирует свою гибкость. Активно развивается стритфуд и фастфуд. Наличие продуктов позволяет развивать высокую и молекулярную кухни. В тренде будут и простые, недорогие рестораны с необычной рецептурой.

"Самое главное, чтобы создатели кухни не забывали делать прежде всего вкусную еду по адекватному соотношению цена/качество. Санкции не слишком повлияют на развитие ресторанного бизнеса в России, поскольку уже успела вырасти плеяда достойных поваров и есть возможность постоянно учиться и развиваться", - добавил Бухаров.

Полный уход «Макдоналдса» из России — это предательство, которое объясняется враждебной позицией сети по отношению к россиянам, заявил в беседе с «Лентой.ру» сын известного художника Никаса Сафронова, 250-килограммовый пианист Лука Сафронов-Затравкин. По его мнению, у людей должны сохраняться гордость и чувство собственного достоинства.

В знак протеста против закрытия сети ресторанов пианист призвал россиян есть сырую картошку. По его мнению, это лучше, чем идти против гордости и переживать из-за ухода западных компаний.

Ничто не может заменить чувство собственного достоинства для русских. Мы лучше можем умереть с голоду, чем прийти к этим людям с протянутой рукой, это не наш стиль. (...) Мы выкопаем картошку и съедим ее со шкуркой, сырую, и будем от этого более счастливыми, нежели мы протянем руки тем, кто ударил нас грязной тряпкой



Лука Сафронов-Затравкин

пианист

Сафронов-Затравкин напомнил, что «Макдоналдс» появился в России за девять месяцев до его рождения — в 1990 году, — тогда россияне были, по его словам, готовы добровольно платить за причастность к свободному миру. Теперь же, указал пианист, «заокеанские злодеи» лишают граждан России этой причастности.

«Мы пережили такой психоэмоциональный стресс от предательства, от ощущения, что нас считают рабами, что нас считают людьми второго сорта!» — возмутился музыкант.

В сети появилась информация о вновь заработавшем на доставку ресторане быстрого питания «Макдоналдс» в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Стало известно, что он расположен у станции метро «Белорусская» на площади Тверской Заставы. Пользователи одного из агрегаторов по доставке еды случайно заметили в списке данный ресторан. Задав в службе техподдержки агрегатора соответствующий вопрос, москвич получил утвердительный ответ.

«Ресторан готов принять ваш заказ, если высвечивается в списке доступных, вам повезло», — сообщили ему.

При этом меню ресторана на доставку не располагает некоторыми позициями. Например, горожане могут заказать «БигМак», а «БигТейсти» — нет. Несмотря на анонс открытия сети под новым брендом в России только летом, заведение в районе станции метро «Белорусская» уже начало работу под старым названием и со старым меню.

Ранее россиянам раскрыли новое название ресторанов сети. Инсайдер сообщил, что узнаваемую букву «М» на вывесках заменят на «Mc». При этом дизайн логотипа может сохранить фирменный стиль. Затем эту информацию опроверг гендиректор сети в России Олег Пароев.

Рестораны «Макдоналдс» в Москве, вероятно, готовятся к открытию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший снимки, сделанные внутри одного из заведений.