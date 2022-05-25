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45 минут назад

Компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Барнаул

BFM.RU

В «Аэрофлоте» объявили о возобновлении ежедневных регулярных рейсов из аэропорта «Шереметьево» в Барнаул с 11 июня. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800. Об этом сообщает пресс-служба.

«Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных рейсов в Барнаул
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Время в пути до столицы Алтайского края составляет 4 часа 15 минут. Барнаул — один из крупнейших городов Сибири. Регион круглый год привлекает туристов богатым культурным наследием, уникальной природой и климатом, которые создают условия для оздоровительного, активного и спокойного отдыха. Продажа билетов на рейсы открыта», — отметили в компании.

Компании,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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