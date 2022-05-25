«Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных рейсов в Барнаул

«Время в пути до столицы Алтайского края составляет 4 часа 15 минут. Барнаул — один из крупнейших городов Сибири. Регион круглый год привлекает туристов богатым культурным наследием, уникальной природой и климатом, которые создают условия для оздоровительного, активного и спокойного отдыха. Продажа билетов на рейсы открыта», — отметили в компании.