Первая гостиница сети Azimut Hotels открылась в Дагестане

"Открытие в Каспийске "Azimut парк отель" - это первый выход федеральной гостиничной сети в Дагестан, и мы рассчитываем, что инвесторы будут все более активно заходить в регион с подобными проектами. Этому, в том числе, будут способствовать наши меры поддержки, включая программу Ростуризма по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей", - сказала Догузова.