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50 минут назад

Первая гостиница сети Azimut Hotels открылась в Дагестане

ТАСС

Гостиница сети Azimut Hotels открылась в Каспийске - это первый выход федеральной гостиничной сети в регион. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая участвовала в церемонии открытия.

Первая гостиница сети Azimut Hotels открылась в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Открытие в Каспийске "Azimut парк отель" - это первый выход федеральной гостиничной сети в Дагестан, и мы рассчитываем, что инвесторы будут все более активно заходить в регион с подобными проектами. Этому, в том числе, будут способствовать наши меры поддержки, включая программу Ростуризма по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей", - сказала Догузова.

Она отметила важность создания в регионе современных отелей, которые будут сочетать качественный сервис и местный колорит.

Шестиэтажный четырехзвездочный отель расположен на первой линии, он предлагает гостям 145 номеров разных категорий. Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский сообщил, что цель компании на 2022 год - увеличить количество отелей примерно на 20%, при этом приоритетом является развитие в регионах России.

Компании,Зарина Догузова,Ростуризм,
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