Первая гостиница сети Azimut Hotels открылась в Дагестане

Гостиница сети Azimut Hotels открылась в Каспийске - это первый выход федеральной гостиничной сети в регион. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая участвовала в церемонии открытия.
"Открытие в Каспийске "Azimut парк отель" - это первый выход федеральной гостиничной сети в Дагестан, и мы рассчитываем, что инвесторы будут все более активно заходить в регион с подобными проектами. Этому, в том числе, будут способствовать наши меры поддержки, включая программу Ростуризма по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей", - сказала Догузова.
Она отметила важность создания в регионе современных отелей, которые будут сочетать качественный сервис и местный колорит.
Шестиэтажный четырехзвездочный отель расположен на первой линии, он предлагает гостям 145 номеров разных категорий. Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский сообщил, что цель компании на 2022 год - увеличить количество отелей примерно на 20%, при этом приоритетом является развитие в регионах России.