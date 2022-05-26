ВТБ снизит ставки по ипотеке

ВТБ с 30 мая понизит ставки по ипотеке на 3 процентных пункта (п.п.). Об этом сообщила кредитная организация.

«С 30 мая ВТБ улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п. п. Оформить кредит заемщики смогут по ставке от 10,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка», - сказано в сообщении.

Сегодня, 26 мая, Центробанк принял решение на внеплановом заседании совета директоров снизить ключевую ставку с 14 до 11%.

Ранее сообщалось, что с 23 мая Новикомбанк понизил ставки по льготным кредитам на приобретение жилья в новостройках на 3 п.п. — до 8,5% годовых. Ставки по программам банка без господдержки снижены на 1 п.п. — до 13% годовых. Предложения доступны сотрудникам компаний-партнеров банка и держателям социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех.