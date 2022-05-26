Украинский миллиардер Ахметов решил подать иск к России

«Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов. Однозначно, мы подадим иски в отношении России и потребуем надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем судиться во всех международных и национальных инстанциях», - сказал Ахметов изданию «Новое время».