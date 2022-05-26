Украинский миллиардер Ахметов решил подать иск к России

Украинский миллиардер Ринат Ахметов намерен подать иск к России из-за частичного уничтожения принадлежащих ему предприятий «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК) в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
Ахметов также обвинил Россию в частичном уничтожении Луганской ТЭС, Авдеевского коксохима и «десятков других объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики».
«Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов. Однозначно, мы подадим иски в отношении России и потребуем надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем судиться во всех международных и национальных инстанциях», - сказал Ахметов изданию «Новое время».
Убытки от разрушения ММК и «Азовстали» миллиардер оценивает в $17-20 млрд. Окончательную сумму ущерба Ахметов пообещал указать в иске.
В марте журнал Forbes поместил Рината Ахметова на первое место в рейтинге самых богатых украинцев с оценкой состояния 4,2 млрд долларов. Половина этой суммы - оценка 75-процентной доли в «Метинвесте» с учетом накопленной прибыли за 2021 год. По подсчетам Forbes, с начала российской спецоперации на Украине Ахметов обеднел на $9,5 млрд.