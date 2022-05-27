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1 час назад

«Яндекс» объяснился с сотрудниками из-за слухов о переезде в Израиль

Секрет Фирмыиещё 3

Руководство «Яндекса» направило письмо сотрудникам, в котором заявило, что не планирует переносить штаб-квартиру из России. Но при этом IT-гигант будет открываться там, где хорошо идёт бизнес. Компания добавила, что в её политике не будет радикальных изменений, несмотря на «контекст». Ранее в ряде СМИ появилась информация, что «Яндекс» собрался переехать в Израиль.

«Яндекс» прокомментировал сообщения о переезде в Израиль
Фото: ТАССТАСС

С содержанием письма, которое было опубликовано в закрытом телеграм-канале «Яндекса», ознакомился Forbes. В тексте обращения говорится, что основной бизнес компании находится в России и странах СНГ.

«У нас здесь много планов по тому, как развиваться. Мы коллектив из 18 000 сотрудников, большинство из нас живёт и работает в России. Это наш дом, наш домашний рынок, наша штаб-квартира», — написали там.

В сообщении говорится, что радикального изменения приоритетов IT-гиганте не будет, несмотря на то что «поменялся контекст».

Руководство «Яндекса» не исключило возможность появления новых офисов в других странах, если в каком-либо государстве у компании будет хорошо идти бизнес. Либо, отметили в «Яндексе», офисы могут открываться там, где есть «ценные специалисты».

«На всех наших рынках у нас 100+ млн пользователей, 100+ тысяч бизнесов-партнёров, и мы будем дальше развивать сервисы во всех этих странах. <…> Естественным образом центры талантов "Яндекса" будут появляться там, где будут развиваться сами бизнесы "Яндекса"», — говорится в обращении.

Ранее СМИ сообщали, что сооснователь и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож якобы обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету и попросил помочь с переездом фирмы в эту страну. В пресс-службе «Яндекса» тогда заявили, что не собираются открывать офисы в Израиле.

Компании,Аркадий Волож,Яндекс,
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