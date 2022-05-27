Ozon может столкнуться с дефолтом по облигациям

Онлайн-ретейлер Ozon может к 14 июня столкнуться с дефолтом из-за недостатка ликвидности для погашения облигаций. Об этом говорится в сообщении компании.

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28 февраля биржа Nasdaq приостановила торги акциями Ozon вместе с бумагами других компаний, ведущих бизнес в России. У Ozon есть конвертируемые облигации на сумму порядка $750 млн, выпущенные в 2021 году (бонды). Согласно условиям бондов, в случае, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на семь и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов. Значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать погашения облигаций и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая 2022 года.

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В настоящее время Ozon разрабатывает предложение для держателей облигаций в связи с делистингом и стремится к заключению соглашения о моратории со значительным числом держателей облигаций, чтобы достигнуть договоренности о долгосрочной реструктуризации облигаций в течение текущего финансового года, сообщает компания.

"В связи с этим существует риск того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Несвоевременная выплата сумм, причитающихся по погашению, в течение 14 календарных дней (то есть к 14 июня 2022 года) приведет к событию дефолта в соответствии с условиями облигаций и может привести к потенциальному перекрестному дефолту по другим обязательствам группы", - говорится в сообщении.

Если бы группа предоставила компании ликвидность, необходимую для финансирования досрочного погашения, такое погашение привело бы к значительному сокращению объема ликвидности, доступной для финансирования деятельности компании, и оказало бы значительное влияние на нашу деятельность и перспективы роста, добавляется в материале.