— Все партнеры, в том числе компании из Подмосковья, которые поставляли туда хлеб, мясо, овощи, сохраняют контракты. У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка из Ивантеевки, 80 процентов сыра и 100 процентов молочных смесей — из Раменского, 60 процентов салатов и овощей — из «Белой дачи» в Котельниках, — цитирует Воробьева РБК.