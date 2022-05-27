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44 минуты назад

Известия: турецкие бренды одежды хотят открыть свои магазины в России

ТАСС

Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома намерены выйти на российский рынок. Компании ведут переговоры с торговыми центрами об открытии в России магазинов брендов adL, Mudo, LTB, Twist и pekyol, сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости и ретейла.

По данным газеты, отечественные операторы заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями после приостановки работы в России ряда крупных международных игроков.

Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко подтвердил "Известиям", что переговоры российских операторов с турецкими компаниями действительно ведутся.

Каждая из компаний планирует открывать свыше 100 точек в Москве и регионах, и первыми начнут работать магазины adL, сообщил газете глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в России. Этот бренд уже работал в РФ ранее. Первый магазин могут открыть осенью в Москве, конкретная локация еще не определена, добавил Сюренкок.

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Он также отметил, что перечисленные турецкие марки начнут продажи в РФ с вещей из коллекции осень-зима. По его словам, новичкам на российском рынке понадобится полгода, чтобы открыть первую точку.

Компании,Видео,Владимир Путин,
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