Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома намерены выйти на российский рынок. Компании ведут переговоры с торговыми центрами об открытии в России магазинов брендов adL, Mudo, LTB, Twist и pekyol, сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости и ретейла.

По данным газеты, отечественные операторы заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями после приостановки работы в России ряда крупных международных игроков.

Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко подтвердил "Известиям", что переговоры российских операторов с турецкими компаниями действительно ведутся.

Каждая из компаний планирует открывать свыше 100 точек в Москве и регионах, и первыми начнут работать магазины adL, сообщил газете глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в России. Этот бренд уже работал в РФ ранее. Первый магазин могут открыть осенью в Москве, конкретная локация еще не определена, добавил Сюренкок.